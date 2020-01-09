The problem for Bratislava’s municipal police is a shortage of officers

New municipal officers will get €900 plus benefits monthly.
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Úradné Súdne Preklady Slovak Certified Translation
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